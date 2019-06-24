Появилось видео взрыва в воинской части на юге Казахстана

Пользователи соцсетей выложили видео в момент взрыва на складе воинской части №44856 в Арыси на юге Казахстана. Видео также появилось на канале Chimcago в YouTube.

Во время съемки у одного из очевидцев из-за ударной волны тряхнуло камеру. На видео клубы дыма распространяются над жилыми домами и проезжей частью.

Взрыв прогремел около 9:20 по местному времени (6:30 мск). На складе произошло возгорание, из-за чего взорвались боеприпасы. Пострадали, по разным данным, от 16 до 19 человек, трое из них в тяжелом состоянии, шесть человек получили травмы средней и легкой тяжести, еще 34 обратились в больницу.