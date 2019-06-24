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Полюс ₽7 099,42 (+21,47%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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Появилось видео взрыва в воинской части на юге Казахстана

Пользователи соцсетей выложили видео в момент взрыва на складе воинской части №44856 в Арыси на юге Казахстана. Видео также появилось на канале Chimcago в YouTube.

Во время съемки у одного из очевидцев из-за ударной волны тряхнуло камеру. На видео клубы дыма распространяются над жилыми домами и проезжей частью.

Взрыв прогремел около 9:20 по местному времени (6:30 мск). На складе произошло возгорание, из-за чего взорвались боеприпасы. Пострадали, по разным данным, от 16 до 19 человек, трое из них в тяжелом состоянии, шесть человек получили травмы средней и легкой тяжести, еще 34 обратились в больницу.

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В Казахстане объявили режим ЧС из-за взрыва в воинской части

Власти объявили режим чрезвычайной ситуации и решили эвакуировать весь город. В соседнем Шымкенте открыли 15 эвакуационных пунктов. В Арысь направили 120 полицейских для поддержания порядка. Из-за взрыва сейсмологи зафиксировали несколько подземных толчков на юге Казахстана.

 

Теги: Казахстан, взрыв, видео
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В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
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