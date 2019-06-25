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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Минтранс сообщил о поэтапной индексации тарифа системы «Платон»

Тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» с 1 июля текущего года будет проиндексирован на 14 коп. Таким образом, плата за каждый километр составит 2,04 руб. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих по итогам заседания с представителями ассоциаций грузоперевозчиков и главами логистических компаний, сообщает пресс-служба Минтранса.

При этом он добавил, что следующая индексация произойдет в феврале 2020 года, а еще одна спустя год. «С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит — 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — рассказал министр.

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Дитрих отметил, что поэтапная индексация необходима для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа.

Глава Минтранса также сообщил, что после увеличения тарифа в феврале 2021 года индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%.

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В 2018 году правительство приняло решение не индексировать тариф в системе «Платон». Кроме того, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по скидкам в системе «Платон».

Система «Платон» действует с ноября 2015 года. Первоначально тариф был установлен на уровне 3,73 руб. за 1 км, однако после массовых акций протеста его снизили до 1,53 руб. за 1 км. Нынешний тариф (1,90 руб.) действует с 15 апреля 2018 года.

Теги: Минтранс РФ, «Платон», индексация тарифов
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