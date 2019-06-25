Минтранс сообщил о поэтапной индексации тарифа системы «Платон»

Тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» с 1 июля текущего года будет проиндексирован на 14 коп. Таким образом, плата за каждый километр составит 2,04 руб. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих по итогам заседания с представителями ассоциаций грузоперевозчиков и главами логистических компаний, сообщает пресс-служба Минтранса.

При этом он добавил, что следующая индексация произойдет в феврале 2020 года, а еще одна спустя год. «С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит — 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — рассказал министр.

Дитрих отметил, что поэтапная индексация необходима для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа.

Глава Минтранса также сообщил, что после увеличения тарифа в феврале 2021 года индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%.