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Медведев перенес на год индексацию тарифа в системе «Платон»
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Медведев перенес на год индексацию тарифа в системе «Платон»
Общество, 09:55
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Медведев перенес на год индексацию тарифа в системе «Платон»

Правительство перенесло индексацию тарифа в системе «Платон». Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Документ был внесен в кабмин Минтрансом. Он предусматривает перенос индексации на год — на 1 июля 2019 года.

Минтранс передумал индексировать «Платон» с 1 июля
Общество

О планах переноса индексации тарифа в Минтрансе заявили ​26 июня. Замдиректора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства министерства Григорий Волков сказал РБК, что вопрос индексации будет обсуждаться после усиления контроля за неплательщиками.

Ранее предполагалось, что с 1 июля налог для владельцев грузовиков весом от 12 т за передвижение по федеральным трассам вырастет с 1,90 до 2,15 руб. за 1 км.

Система «Платон» действует с ноября 2015 года. Первоначально тариф был установлен на уровне ​3,73 руб. за 1 км, однако после массовых акций протеста его снизили до 1,53 руб. за 1 км. Нынешний тариф действует с 15 апреля.

Теги: Дмитрий Медведев , «Платон» , индексация
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