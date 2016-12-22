Медведев перенес на год индексацию тарифа в системе «Платон»

Правительство перенесло индексацию тарифа в системе «Платон». Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Документ был внесен в кабмин Минтрансом. Он предусматривает перенос индексации на год — на 1 июля 2019 года.
О планах переноса индексации тарифа в Минтрансе заявили 26 июня. Замдиректора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства министерства Григорий Волков сказал РБК, что вопрос индексации будет обсуждаться после усиления контроля за неплательщиками.
Ранее предполагалось, что с 1 июля налог для владельцев грузовиков весом от 12 т за передвижение по федеральным трассам вырастет с 1,90 до 2,15 руб. за 1 км.
Система «Платон» действует с ноября 2015 года. Первоначально тариф был установлен на уровне 3,73 руб. за 1 км, однако после массовых акций протеста его снизили до 1,53 руб. за 1 км. Нынешний тариф действует с 15 апреля.