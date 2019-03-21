Власти назвали сумму взысканных с пользователей «Платона» штрафов

Ространснадзор в 2018 году взыскал с нарушителей в системе «Платон» штрафы на 1,4 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Виктора Басаргина.

Полномочия по контролю за нарушителями в системе «Платон» Ространснадзору передали в июле 2018 года. Басаргин отметил, что ведомство оформило 978,3 тыс. постановлений об административных нарушениях, всего было проверено 146 тыс. транспортных средств. «Сумма взысканных штрафов составила 1,4 млрд руб.», — сказал глава Ространснадзора.

В июне 2018 года правительство перенесло индексацию тарифа в системе «Платон» на 1 июля 2019 года. Ранее предполагалось, что налог для владельцев грузовиков весом от 12 т за передвижение по федеральным трассам вырастет с 1,90 до 2,15 руб. за 1 км с 1 июля 2018 года.



Система «Платон» действует с ноября 2015 года. Сначала тариф установили на уровне ​3,73 руб. за 1 км, однако после акций протеста его снизили до 1,53 руб. за 1 км, позднее тариф был повышен.

