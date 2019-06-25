ПАСЕ начала обсуждать 222 поправки к проекту по делегации из России

ПАСЕ начала обсуждать 222 поправки к проекту по делегации из России

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приступили к обсуждению 222 поправок к проекту доклада, согласно которому российская делегация может получить возможность принять участие в июньской сессии ПАСЕ. Об этом сообщает «РИА Новости».

Перед началом голосования председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье заявила, что на обсуждение и голосование по каждой поправке отводится по 30 секунд. Работа ПАСЕ 24 июня продлится до полуночи по местному времени Страсбурга (01:00 мск 25 июня).

В случае, если резолюция к докладу пройдет в нынешнем виде, то делегация из России в тот же день подаст заявку на участие в работе июньской сессии. При этом в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.

19 июня Совет Федерации и Госдума утвердили состав совместной делегации России в ПАСЕ. Туда вошли семь сенаторов, а также 11 депутатов.