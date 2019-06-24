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Протесты в Грузии ,  
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Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).

«Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева — потому что мы Київ, а не Кієв. По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело», — написал он.

Экс-президент также призвал украинцев «не оставлять в беде грузинских братьев», которые сопротивляются «российской оккупации». Кроме того, Порошенко обратился к правительству страны с просьбой сделать скидку на аэропортовые сборы на рейсы между Украиной и Грузией.

Фотогалерея 
Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж

В Тбилиси на протяжении несколько дней продолжаются акции протеста. Они начались после выступления 20 июня в парламенте Грузии российского депутата Сергея Гаврилова. Он в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера парламента.

Президент страны Саломе Зурабишвили заявила о российском влиянии на протесты. Президент Владимир Путин, ссылаясь на опасность для российских граждан, своим указом с 8 июля запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков называл главным условием для отмены указа нормализацию обстановки в Грузии.

Теги: Петр Порошенко, Грузия, предложение
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