В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба

Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке. Об этом передает корреспондент РБК.

Гончаренко стал шуметь и кричать, когда Шешель начал говорить о присоединении Крыма к России. Сербский политик заявил, что «крымчане присоединились к России, потому что не хотели быть сожженными, как другие».

В итоге украинец получил замечание, и Шешель закончил свое выступление. Серб призывал вернуть российскую делегацию к работе в ПАСЕ и называл происходящее «большой антироссийской кампанией». Ассамблея проголосовала против обсуждения выплат российской делегацией членских взносов в Совет Европы, однако пока не приняла решение по резолюции о приглашении России на июньскую сессию.

Алексей Гончаренко — депутат партии «Блок Петра Порошенко», которая была переименована в «Европейскую солидарность», находится под российскими санкциями. До Майдана 2014 года на Украине Гончаренко был членом «Партии регионов» Виктора Януковича.