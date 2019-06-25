Mail.ru переведет ящики электронной почты на вход по паролю из СМС

Компания Mail.Ru Group объявила о введении нового способа идентификации владельцев ящиков электронной почты Mail.ru — через одноразовые пароли, рассылаемые через СМС и push-уведомления.

В компании пояснили, что такой способ авторизация обеспечивает повышенную безопасность электронной почты, так как формируемый по каждому конкретному запросу пароль невозможно подобрать или угадать. Кроме того, невозможно и использовать и подсмотренный пароль — он действует в течение ограниченного времени и только для одной авторизации.

«Зачастую почта является «ключом» ко всем остальным сервисам пользователя, поэтому забота о безопасности почтового ящика критически важна. В перспективе нововведение существенно усилит безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать», — пояснила вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова.

В дальнейшем Mail.ru планирует полностью отказаться от использования авторизации с помощью обычных паролей. В то же время сервис планирует ввести новые способы авторизации, в том числе с помощью биометрии (сканирование отпечатков пальцев, определения лица и т.п.) и физических ключей.