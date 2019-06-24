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Лукойл ₽6 066 (+14,55%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+21,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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Mail.ru и «Билайн» разрешили конфликт из-за доступа к «ВКонтакте»

Mail.ru и «Билайн» смогли договориться по спорным вопросам, из-за которых у абонентов мобильного оператора были проблемы с доступом ко «ВКонтакте» и другим продуктам Mail.Ru Group. Об этом обе компании рассказали на своих страницах в соцсети.

«Один из самых частых вопросов у нас в комментах: «А что там с Mail.Ru Group?» Все отлично — мы нашли компромисс по спорным вопросам и восстановили партнерские отношения. Доступ абонентов к сервисам Mail.Ru Group открыт в полном объеме», — говорится на странице «Билайн».

Со схожей формулировкой об этом сообщает и Mail.Ru Group. Издание vc.ru обратилось за комментарием о подробностях урегулирования конфликта, однако оба его участника отказались назвать подробности и сказали лишь, что им удалось найти «взаимоприемлемое» решение.

Технологии и медиа
Mail.ru Group перекрыла выделенный интернет-канал для клиентов «Билайна»

В июне абоненты «Билайн» пожаловались на низкую скорость соединения при использовании «ВКонтакте» и других сервисов Mail.Ru Group. Компания приостановила обслуживание специально выделенного для «Билайна» канала связи, так как оператор в одностороннем порядке повысил стоимость СМС для их пользователей в шесть раз. Такое решение было принято, поскольку тогда компании не смогли договориться о компромиссе.

Теги: Mail.Ru Group, «Билайн», споры, «ВКонтакте»
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