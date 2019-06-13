Mail.ru Group перекрыла выделенный интернет-канал для клиентов «Билайна»

В Mail.Ru Group объяснили решение тем, что «Билайн» повысил стоимость отправки СМС их клиентам в шесть раз. После отключения канала пользователи «Билайна» сообщают о проблемах с доступом к ресурсам Mail.ru

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Компания Mail.ru Group приостановила обслуживание специального выделенного канала связи с «Билайном». Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

В Mail.Ru Group объяснили это решение тем, что полтора месяца назад «Билайн» в одностороннем порядке повысил стоимость СМС для их пользователей в шесть раз. «В процессе переговоров компромисса не было достигнуто, поэтому мы были вынуждены в рамках сокращения издержек на взаимодействие с этим оператором приостановить обслуживание специального выделенного нами прямого канала связи с Билайн», — говорится в сообщении.

В Mail.ru Group уточнили, что наличие прямых каналов не является условием для работы каких-то сайтов, и добавили, что технические проблемы с доступом на стороне Mail.ru Group отсутствуют.

В свою очередь пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева сообщила РБК, что 10 июня «Билайн» зафиксировал ограничения доступа своих клиентов к «ВКонтакте»: скорость подключения к ресурсу упала в несколько раз, у ряда клиентов наблюдаются отказы к доступу. В компании заверили, что системы и интерфейсы «Билайна» функционируют в штатном режиме. «Диагностика показала, что деградация сервисов произошла на стороне Mail.Ru Group. А именно: 10 июня Mail.Ru в одностороннем порядке отключил упрощенную маршрутизацию — прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью, в результате вместо прямой отдачи трафика в «Билайн» наш партнер отправляет его в Европу», — заявила Айбашева.

Она подтвердила, что ранее была изменена стоимость СМС-биллинга, отметив, что «в соответствии с текущими рыночными условиями некоторое время назад коснулась ряда партнеров и Mail.ru Group в данном случае не какое-то исключение». Однако пресс-секретарь добавила, что «экономические отношения c Mail.ru Group не имеют отношения к данной ситуации».