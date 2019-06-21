ФСБ разгромила ячейку исламистов в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесской Республике силовики остановили деятельность ячейки исламистов, сообщает пресс-служба ФСБ. Группа ставила своей целью создание шариатского государства в регионе.

Как сообщили в ФСБ, в задержании, помимо сотрудников спецслужбы, принимали участие сотрудники МВД и Росгвардии. Ячейка исламистов разделяла идеи группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра», признанной в России экстремистской. «Членами преступной группы распространялись идеи радикального ислама, предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории Северо-Кавказского региона государства с шариатской формой правления», — говорится в сообщении.

Всего были задержаны 12 членов группы, одного из них силовики обнаружили в Москве. В домах подозреваемых при обысках удалось найти огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также религиозную литературу экстремистского содержания.

19 июня в Москве и области ФСБ задержала двоих мужчин, которых подозревают в содействии терроризму. Подозреваемых задержали в рамках расследования, связанного с финансированием «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России группировка) в семи регионах: в Москве, Московской и Астраханской областях, а также в Дагестане, Югре, Красноярском и Ставропольском краях.