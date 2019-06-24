Преемником Доренко на посту главреда «Говорит Москва» стал Роман Бабаян

Тележурналист Роман Бабаян назначен главным редактором радиостанции «Говорит Москва», он приступит к своим обязанностям с 25 июня, сообщил РБК гендиректор радиостанции Владимир Мамонтов.

Бабаян подтвердил информацию о назначении в своем Telegram-канале: «Сергей Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны <...> Принимать этот пост после ухода Сергея — отдельный вызов». Он пообещал делать все для развития радиостанции.

Доренко умер 9 мая 2019 года во время поездки на мотоцикле от разрыва аорты, у журналиста на протяжении нескольких лет были проблемы с сердцем. Он основал радиостанцию «Говорит Москва» в 2014 году.

Бабаян — ведущий передачи «Право голоса» на канале ТВ Центр, лауреат премии ТЭФИ. Он также исполнял обязанности главреда радиостанции «Финам FM» (позднее — «Столица 99.6 FM»).