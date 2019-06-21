Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии законодательных оснований для его участия в отстранении от должности министра внутренних дел Арсена Авакова. Таким образом он прокомментировал опубликованную на его сайте 2 июня петицию о немедленном отстранении с последующим увольнением главы МВД. Ответ размещен на сайте главы государства.

«Член кабинета министров Украины может быть освобожден от должности Верховной радой Украины путем принятия отставки члена кабинета министров Украины по поданному им заявлению об отставке, по представлению премьер-министра Украины и по собственной инициативе», — говорится в сообщении со ссылкой на закон «О кабинете министров Украины».

Зеленский также поблагодарил подписавших петицию за проявление гражданской позиции и напомнил о необходимости соблюдать Конституцию.