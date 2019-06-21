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Union Pacific $200 (+18,01%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии законодательных оснований для его участия в отстранении от должности министра внутренних дел Арсена Авакова. Таким образом он прокомментировал опубликованную на его сайте 2 июня петицию о немедленном отстранении с последующим увольнением главы МВД. Ответ размещен на сайте главы государства.

«Член кабинета министров Украины может быть освобожден от должности Верховной радой Украины путем принятия отставки члена кабинета министров Украины по поданному им заявлению об отставке, по представлению премьер-министра Украины и по собственной инициативе», — говорится в сообщении со ссылкой на закон «О кабинете министров Украины».

Зеленский также поблагодарил подписавших петицию за проявление гражданской позиции и напомнил о необходимости соблюдать Конституцию.

Теги: Владимир Зеленский, Арсен Аваков, отставка, петиция
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