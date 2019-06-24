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Полюс ₽7 099,42 (+21,63%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Территорию Ховринской больницы в Москве застроят к 2022 году

В 2022 году власти Москвы планируют завершить строительство домов на месте снесенной Ховринской больницы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, передает агентство «Москва».

Застройка территории будет вестись по программе реновации. «Работы планируем начать в течение лета, завершить строительство домов на месте «Ховринки» планируем в 2022 году. Общая площадь возводимой недвижимости порядка 80–100 тыс. кв. м», — рассказал Бочкарев.

Строительство Ховринской больницы на севере Москвы началось в 1980 году. В 1992 году стройку заморозили из-за отсутствия финансирования. Объект долгое время был заброшенным, и к 2016 году власти окончательно приняли решение снести недострой.

Фотогалерея 
Снос Ховринской больницы. Фотогалерея

В октябре 2018 года подрядчик приступил к работам по сносу, в ноябре они были закончены. При заключении контракта стоимость демонтажа оценили в 381,4 млн руб.

Теги: Ховринская больница, реновация, снос зданий
Материалы по теме
Снос Ховринской больницы. Фотогалерея
Общество
На севере Москвы снесли Ховринскую больницу
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