В Россельхознадзоре не нашли проблем со ввозом овощей и фруктов из Грузии

В Россельхознадзоре не нашли проблем со ввозом овощей и фруктов из Грузии

Россельхознадзор не выявил серьезных отклонений при ввозе в Россию грузинских овощей и фруктов. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, передает корреспондент РБК.

Общая доля поставляемой из Грузии растительной продукции невелика, уточнила она. Мелано сообщила, что Россельхознадзор продолжит контролировать поставки продукции из Грузии.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля над качеством грузинского алкоголя, экспортируемого в Россию. Так, с 2014 по 2018 год объем алкоголя, не соответствующего требованиям, вырос почти в три раза.

В пятницу, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям летать в Грузию. Минтранс объявил, что полеты грузинских авиакомпаний также будут приостановлены.

Протесты в Тбилиси начались 20 июня после визита депутата Госдумы Сергея Гаврилова. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло грузинского спикера, чем вызвал возмущение парламентариев. На фоне обострения ситуации в стране спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку.