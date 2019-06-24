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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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Иран заявил «можем повторить» об атаке на американский беспилотник
В Тегеране называют уничтожение самолета-разведчика жестким ответом на угрозы противников Исламской Республики
Обломки американского беспилотника (Фото: Tasnim News Agency / Reuters)

Командующий Военно-морскими силами Ирана адмирал Хуссейн Ханзади заявил, что противник в лице США теперь знает о возможностях Тегерана жестко ответить на нарушение своего воздушного пространства.

«Враг отправил свой самый совершенный самолет-разведчик, и все видели, что мы его сбили. Это жесткий ответ, который мы можем неоднократно повторить, и противник знает об этом», — цитирует Ханзади агентство Tasnim.

Адмирал также заявил о том, что революционная молодежь Ирана сможет ответить на санкции и обеспечить безопасность в регионе. По его словам, последние достижения в развитии военной техники дают основания рассчитывать на светлое будущее.

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Трамп назвал условия для заключения новой ядерной сделки с Ираном

Заявление Ханзади прозвучало на фоне официального сообщения МИД Ирана о готовности содействовать деэскалации в регионе Персидского залива, указывает агентство Reuters.

20 июня иранские власти сообщили об уничтожении силами ПВО американского беспилотника, который вторгся в воздушное пространство страны. В Пентагоне факт нарушения границы опровергли, а президент США Дональд Трамп сообщил, что в качестве ответной меры принял решение о нанесении ракетного удара по Ирану. Однако в последний момент глава Соединенных Штатов приказал своим ВВС возвращаться обратно, чтобы не убивать 150 человек из-за потери дрона.

Политика
СМИ узнали о поддержке советниками Трампа нанесения ударов по Ирану

Позже Трамп заявил, что готов сделать Иран «снова великим», но пообещал, что не допустит создания Тегераном ядерного оружия. По его словам, новая ядерная сделка (взамен отмененного соглашения, которое было заключено при Бараке Обаме) возможна, но лишь в том случае, если иранцы позволят США осмотреть все их ядерные объекты.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Иран
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