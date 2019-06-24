Иран заявил «можем повторить» об атаке на американский беспилотник

В Тегеране называют уничтожение самолета-разведчика жестким ответом на угрозы противников Исламской Республики

Обломки американского беспилотника (Фото: Tasnim News Agency / Reuters)

Командующий Военно-морскими силами Ирана адмирал Хуссейн Ханзади заявил, что противник в лице США теперь знает о возможностях Тегерана жестко ответить на нарушение своего воздушного пространства.

«Враг отправил свой самый совершенный самолет-разведчик, и все видели, что мы его сбили. Это жесткий ответ, который мы можем неоднократно повторить, и противник знает об этом», — цитирует Ханзади агентство Tasnim.

Адмирал также заявил о том, что революционная молодежь Ирана сможет ответить на санкции и обеспечить безопасность в регионе. По его словам, последние достижения в развитии военной техники дают основания рассчитывать на светлое будущее.

Заявление Ханзади прозвучало на фоне официального сообщения МИД Ирана о готовности содействовать деэскалации в регионе Персидского залива, указывает агентство Reuters.