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СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона

Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники. По данным газеты, она рассчитана почти на год, за это время будут тщательно проанализированы все доходы Гона за несколько лет.

По данным издания, проверкой занимается Национальное управление налогового аудита (DNVSF), которое следит за 6 тыс. самыми богатыми налогоплательщиками во Франции. Газета предполагает, что регулятор заинтересовался налоговой резиденцией Гона. В 2012 году он отказался от статуса налогоплательщика во Франции, чтобы стать налоговым резидентом в Нидерландах. Таким образом экс-глава альянса смог избежать прежнего налога на имущество.

В Амстердаме находится штаб-квартира компании Renault-Nissan BV. Однако, отмечает газета, для того, чтобы претендовать на статус налогового резидента в Нидерландах, Гон должен был прожить в этой стране не менее 183 дней в году. Именно в этом усомнились налоговые органы Франции.

Общество
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Как сообщает Liberation, уведомление о начатой проверке было направлено Гону и его жене во все известные места жительства супругов во Франции, в Ливане и, возможно, в США. Один из адвокатов Гона Франсуа Зимер заявил Reuters, что у его подзащитного такой информации нет.

Карлоса Гона обвиняют в сокрытии в общей сложности $80 млн доходов. По версии прокуратуры, экс-глава альянса также списал на Nissan свои личные убытки на сумму $16 млн. В компании заявляли, что он незаконно получил $7,8 млн от совместного предприятия Nissan-Mitsubishi BV в рамках трудового договора, не уведомив об этом совет директоров.

Накануне японская газета Asahi сообщила, что Гона заподозрили в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений. Сам он отрицает обвинения.

Теги: Карлос Гон, Франция, проверка
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