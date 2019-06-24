СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона

Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники. По данным газеты, она рассчитана почти на год, за это время будут тщательно проанализированы все доходы Гона за несколько лет.

По данным издания, проверкой занимается Национальное управление налогового аудита (DNVSF), которое следит за 6 тыс. самыми богатыми налогоплательщиками во Франции. Газета предполагает, что регулятор заинтересовался налоговой резиденцией Гона. В 2012 году он отказался от статуса налогоплательщика во Франции, чтобы стать налоговым резидентом в Нидерландах. Таким образом экс-глава альянса смог избежать прежнего налога на имущество.

В Амстердаме находится штаб-квартира компании Renault-Nissan BV. Однако, отмечает газета, для того, чтобы претендовать на статус налогового резидента в Нидерландах, Гон должен был прожить в этой стране не менее 183 дней в году. Именно в этом усомнились налоговые органы Франции.

Как сообщает Liberation, уведомление о начатой проверке было направлено Гону и его жене во все известные места жительства супругов во Франции, в Ливане и, возможно, в США. Один из адвокатов Гона Франсуа Зимер заявил Reuters, что у его подзащитного такой информации нет.