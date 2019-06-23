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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений. Об этом сообщает Asahi Shimbun.

По версии следствия, в 2017 году на счет дистрибьютора альянса в Омане в виде бонуса было переведено $6,5 млн. Позднее половину этой суммы отправили принадлежащей Гону ливанской компании Good Faith Investments.

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Гон — фигурант сразу нескольких уголовных дел о сокрытии от налогов доходов и финансовых махинациях в общей сложности на $80 млн. В апреле ему предъявили новые обвинения, связанные с присвоением средств Nissan. Прокуратура считает, что экс-глава альянса похитил почти $5 млн благодаря схеме перевода денег дилерской компании в Омане.

Помимо этого, Гона подозревают в списании на Nissan личных убытков на $17 млн. Как заявили в концерне, от совместного предприятия Nissan-Mitsubishi BV он незаконно получил $7,8 млн. Сам экс-глава альянса отрицает обвинения.

Теги: Карлос Гон, Renault, обвинения
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