Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений. Об этом сообщает Asahi Shimbun.

По версии следствия, в 2017 году на счет дистрибьютора альянса в Омане в виде бонуса было переведено $6,5 млн. Позднее половину этой суммы отправили принадлежащей Гону ливанской компании Good Faith Investments.

Гон — фигурант сразу нескольких уголовных дел о сокрытии от налогов доходов и финансовых махинациях в общей сложности на $80 млн. В апреле ему предъявили новые обвинения, связанные с присвоением средств Nissan. Прокуратура считает, что экс-глава альянса похитил почти $5 млн благодаря схеме перевода денег дилерской компании в Омане.

Помимо этого, Гона подозревают в списании на Nissan личных убытков на $17 млн. Как заявили в концерне, от совместного предприятия Nissan-Mitsubishi BV он незаконно получил $7,8 млн. Сам экс-глава альянса отрицает обвинения.