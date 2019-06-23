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Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Политика ,  
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ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Комиссия посчитала, что внеочередной съезд партии 10 июня, на котором утвердили список кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах, прошел с нарушением требования устава партии. ЦИК также сообщила, что собирается передать копии протоколов заседания совета и съезда «Движения новых сил» для проверки в полицию.

Политика
Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду

Суд в Киеве ранее признал, что экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Саакашвили имеет право принять участие в выборах в Верховную раду. Политик непрерывно проживал на территории Украины в течение пяти лет, отмечалось в решении суда.

Саакашвили возглавил список кандидатов на выборы в Раду от основанной им партии в середине июня. В числе кандидиатов также были бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, экс-депутат Рады Олесь Доний и экономист Владимир Лановой. По словам политика, его цель — «не в торгах за должности принимать участие», а «бороться, подымать Украину».

Как сообщает ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины.

Теги: ЦИК, Украина, Михаил Саакашвили
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