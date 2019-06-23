ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Комиссия посчитала, что внеочередной съезд партии 10 июня, на котором утвердили список кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах, прошел с нарушением требования устава партии. ЦИК также сообщила, что собирается передать копии протоколов заседания совета и съезда «Движения новых сил» для проверки в полицию.

Суд в Киеве ранее признал, что экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Саакашвили имеет право принять участие в выборах в Верховную раду. Политик непрерывно проживал на территории Украины в течение пяти лет, отмечалось в решении суда.

Саакашвили возглавил список кандидатов на выборы в Раду от основанной им партии в середине июня. В числе кандидиатов также были бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, экс-депутат Рады Олесь Доний и экономист Владимир Лановой. По словам политика, его цель — «не в торгах за должности принимать участие», а «бороться, подымать Украину».