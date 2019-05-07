Беспилотник ВВС США провел разведывательный полет в районе Крыма

Американский беспилотник вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла и провел разведку линии разграничения на Донбассе. Об этом говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.

По его данным, аппарат модели RQ-4 Global Hawk начал мониторинг в районе Донбасса в 13:00 мск. После 15:00 мск беспилотник перешел к полету вдоль Черноморского побережья России. Отмечается, что разведка выполняется на высоте 15 тыс. м и со скоростью примерно 600 км/ч.

ВВС США регулярно проводят полеты у берегов Крыма. Этот же беспилотник находился у Черноморского побережья в конце марта. В начале апреля у Крыма пролетал патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

