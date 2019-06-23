В Праге начался масштабный митинг с требованием отставки премьера Чехии

В Праге начался масштабный митинг с требованием отставки премьера Чехии

В пражской Летне во второй половине дня 23 июня начался масштабный митинг против лидера политического движения АНО («Акция недовольных граждан») и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом сообщает газета Lidové noviny.

Согласно сообщению, акцию организовало общество «Миллион мгновений». По предварительным подсчетам организаторов, в протестах приняли участие более 250 тысяч человек.

Так, акция началась около 16:30 (15:30 мск). В районе Летны из-за массового скопления людей пришлось перекрыть движение транспорта, также периодически нарушалась работа станций метро Влтавска и Градчанска.

Отмечается, что среди протестующих были люди разных возрастов. Участники акции держали транспаранты и выкрикивали лозунги против премьер-министра Андрея Бабиша, которого поддерживает президент страны Милош Земан.

Спасатели и волонтеры Чешского Красного Креста на данный момент оказали помощь около 70 пострадавшим. При этом девять человек были госпитализированы.