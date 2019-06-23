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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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В Праге начался масштабный митинг с требованием отставки премьера Чехии

В пражской Летне во второй половине дня 23 июня начался масштабный митинг против лидера политического движения АНО («Акция недовольных граждан») и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом сообщает газета Lidové noviny.

Согласно сообщению, акцию организовало общество «Миллион мгновений». По предварительным подсчетам организаторов, в протестах приняли участие более 250 тысяч человек.

Так, акция началась около 16:30 (15:30 мск). В районе Летны из-за массового скопления людей пришлось перекрыть движение транспорта, также периодически нарушалась работа станций метро Влтавска и Градчанска.

Отмечается, что среди протестующих были люди разных возрастов. Участники акции держали транспаранты и выкрикивали лозунги против премьер-министра Андрея Бабиша, которого поддерживает президент страны Милош Земан.

Спасатели и волонтеры Чешского Красного Креста на данный момент оказали помощь около 70 пострадавшим. При этом девять человек были госпитализированы.

В прошлом году полиция обвинила Бабиша в махинациях с субсидией, выделенной Европейским союзом в качестве гранта в около €2 млн ферме «Гнездо аиста», которая ранее входила в агрохолдинг Agrofert, принадлежащий главе чешского кабмина.

В ноябре прошлого года сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что его вывезли в Крым против его воли с целью спрятать от допросов по делу отца.
 

Теги: Прага, митинг, требование, отставка, отставка премьера, Чехия
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