Чешский премьер избежал отставки после «крымского скандала» с сыном

Голосование по вотуму недоверия инициировала оппозиция. Против Андрея Бабиша ведется расследование о мошенничестве. Ситуацию усугубили данные о том, что премьер мог прятать сына в Крыму, чтобы тот не давал показаний против отца

Андрей Бабиш (Фото: Michal Kamaryt / Zuma / ТАСС)

Парламент Чехии отказался в пятницу, 23 ноября, выражать вотум недоверия премьеру-министру Андрею Бабишу, инициированный оппозицией на фоне обвинений в мошенничестве. Давление на Бабиша усилилось после того, как его оппоненты обвинили его в том, что тот прятал своего сына в Крыму, скрывая его от дачи показаний в рамках данного расследования.

Как сообщает Reuters, для вотума недоверия не хватило девяти голосов. Чтобы отправить правительство Бабиша в отставку, нужно было набрать по меньшей мере 101 голос, всего в нижней палате парламента заседает 200 депутатов.

В прошлом году полиция обвинила Бабиша, который является долларовым миллиардером, в махинациях с субсидией, выделенной Европейским союзом в качестве гранта в 50 млн крон (около €2 млн) ферме «Гнездо аиста», которая ранее входила в агрохолдинг ​Agrofert, принадлежащий Бабишу. ​Сам Бабиш утверждает, что нарушений не было, поскольку на момент получения дотаций ферма не входила в состав холдинга, а принадлежала его взрослым детям.

В середине ноября взрослый сын Бабиша — Андрей Бабиш-младший — в беседе с журналистами-расследователями чешского портала Seznam Zpravy заявил, что в прошлом году его вывезли в Крым против его воли с целью спрятать от допросов по делу отца. Сам чешский премьер позднее заявил, что его сын, который имеет швейцарское гражданство и проживает в этой стране, лечится от психического заболевания, а по Крыму он путешествовал добровольно.