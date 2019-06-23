Полиция Москвы подсчитала участников акции против полицейского произвола

В Москве в согласованной с местными властями акции против фабрикации уголовных дел и полицейского произвола, которая была организована после истории со спецкорреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, принимают участие около 1,8 тыс. человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД по столице.

«Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — отметили в ведомстве. Других подробностей об акции там не рассказали.

Организаторами акции в столице являются Профсоюз журналистов и Либертарианская партия. Пресс-секретарь московского отделения последней Александр Гуд после начала митинга сказал РБК, что у организаторов пока нет информации о числе участников.

Альтернативный подсчет демонстрантов ведут представители организации «Белый счетчик». К началу митинга, 17:00 мск, число участников акции, по их данным, составляло 1,4 тыс. человек, однако к 18:15 мск их количество, уточнялось в Twitter «Белого счетчика», увеличилось уже до 3,7 тыс.