Экс-президент Чехии пригрозил судом из-за обвинений в работе на Россию

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус пригрозил судебным иском главе депутатской фракции оппозиционной правой партии ТОР 09 и экс-министру финансов Мирославу Калоусеку, который ранее назвал его российским агентом. Об этом Клаус заявил в воскресенье в эфире телеканала ТV Prima, сообщает газета Lidové noviny.

Калоусек сделал такое заявление после вышедшей статьи Клауса, в которой экс-президент сообщил, что его раздражает деятельность крупных международных фирм, «реализующих мультикультурализм на практике». Клаус признался, что видит в этом «намерение космополитов стереть границы между государствами и народами».

Также чешский президент в своей статье рассказал о своем недавнем опыте выступления перед американскими слушателями с лекцией о России. Он отметил, что лекция была воспринята «удивительно хорошо, хотя и не соответствует современной американской доктрине внешней политики». В своей статье Клаус также утверждает, что Запад должен уважать Россию такой, какая она есть, и не пытаться ее переделать самоуверенными заявлениями извне.

В ответ на эту статью Калоусек в своем аккаунте в Facebook раскритиковал бывшего президента Чехии: «Будучи молодым, я проглатывал выступления и книги Вацлава Клауса и верил ему (и верю до сих пор), что на рынке рабочей силы каждый купит самое выгодное для себя. А теперь от него слышу, что речь идет не о рынке, но о «вредоносном мультикультурализме». Сейчас я не сомневаюсь, что Вацлав Клаус был и есть российский агент, снова активизированный после 2010 года».

Клаус отметил, что юристы рекомендовали ему обратиться в суд с требованием заставить Калоусека извиниться и выплатить солидный штраф или в полицию за лживое обвинение. «Я взвешиваю это, но не в силах сейчас заявить что-то более сильное», — сказал Клаус.

Калоусек в ответ на заявление бывшего президента Чехии сообщил, что он вправе говорить то, что считает нужным. «Если он выбирает судебный иск, это его дело и право и это не имеет значения для меня. Я не верю, что у него есть шансы на успех», — сказал политик.