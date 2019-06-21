Президент Чехии назвал присоединение Крыма к России свершившимся фактом

Говоря о западных санкциях, Милош Земан отметил, что они не оказывают существенного влияния на экономику и политику России, поэтому их нужно отменить

Милош Земан (Фото: Michal Kamaryt / CTK / ZUMA / ТАСС)

Президент Чехии Милош Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем, что Крым стал частью России. Об этом он заявил в интервью телеканалу Barrandov.

«Это свершившийся факт <…> Хоть и жаль, с этим ничего не поделать», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности урегулировать крымский вопрос.

Земан также высказал мнение, что санкции, введенные «за аннексию» Крыма и конфликт в Донбассе, существенно не повлияли на Россию. Он обратил внимание на то, что позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель по этому поводу также претерпели изменения.

«Они оба признали, что санкции не привели к существенным изменениям ни в российской экономике, ни в российской политике», — сказал Земан. «Когда санкции не действуют, их нужно отменить», — добавил президент Чехии.