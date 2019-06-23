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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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Песков сообщил о судьбе потерявших записку Путину
Пресс-секретарь президента уточнил, что женщину, которая передала записку, так и не нашли. Кроме того, по словам Пескова, Владимир Путин «беспощаден» в том, что касается обращений граждан
Фото: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «России 1» рассказал, что произошло с людьми, которые потеряли переданную Владимиру Путину записку от «женщины преклонного возраста».

«Те, кто потерял записку, больше ничего не терял. Это я могу с уверенностью сказать. А эту женщину действительно так и не нашли», — сообщил Песков.

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«РИА Новости» опубликовало историю передачи потерянной Путиным записки

По словам пресс-секретаря, Путин «беспощаден» в плане внимания к обращениям граждан: каждый раз после публичных встреч с людьми президенту передают письма «на клочках бумаги, завернутые в газеты», и он впоследствии «не начинает заниматься другим делом, пока ему в руки не передают это письмо».

Песков также добавил, что президент «откровенен с людьми» и честно отвечает на их вопросы, так как чувствует свою ответственность. Путин осознает «первопричину» даже в незначительных вопросах с прямой линии и пытается понять, почему человек решил обратиться к главе государства, заключил пресс-секретарь.

Во время прямой линии Путин рассказал о поступке, за который ему по-прежнему стыдно. По его словам, в начале 2000-х «женщина преклонного возраста» передала ему записку с просьбой, упав перед президентом на колени. «Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду», — сообщил президент.

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Путин рассказал о своем стыдном поступке

По данным «РИА Новости», инцидент произошел в 2010 году во время рабочей поездки президента в Сыктывкар. Путину хотели передать записку две жительницы города, которые случайно познакомились, и в итоге сделали одинаковое обращение.

Сумевшую пробиться через охрану президента женщину звали Валентина, вторую — Елена Щербина, сейчас она входит в Общественную палату Республики Коми, рассказал агентству муж последней. «Приблизительно знаю суть ее вопроса, речь касалась ее сына, как она считала, незаконно осужденного. Моя супруга хотела передать информацию о земельном вопросе для многодетных», — уточнял он.

При участии: Артем Губенко
Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, записка
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