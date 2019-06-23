Песков сообщил о судьбе потерявших записку Путину

Пресс-секретарь президента уточнил, что женщину, которая передала записку, так и не нашли. Кроме того, по словам Пескова, Владимир Путин «беспощаден» в том, что касается обращений граждан

Фото: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «России 1» рассказал, что произошло с людьми, которые потеряли переданную Владимиру Путину записку от «женщины преклонного возраста».

«Те, кто потерял записку, больше ничего не терял. Это я могу с уверенностью сказать. А эту женщину действительно так и не нашли», — сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря, Путин «беспощаден» в плане внимания к обращениям граждан: каждый раз после публичных встреч с людьми президенту передают письма «на клочках бумаги, завернутые в газеты», и он впоследствии «не начинает заниматься другим делом, пока ему в руки не передают это письмо».

Песков также добавил, что президент «откровенен с людьми» и честно отвечает на их вопросы, так как чувствует свою ответственность. Путин осознает «первопричину» даже в незначительных вопросах с прямой линии и пытается понять, почему человек решил обратиться к главе государства, заключил пресс-секретарь.