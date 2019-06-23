ВКС России получили два новых вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник»

Российские воздушно-космические силы получили первые два вертолета Ми-28НМ («Ночной охотник», модернизированная версия Ми-28Н). Об этом телеканалу «Звезда» сообщил гендиректор входящего в «Ростех» холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Он уточнил, что вертолеты будут принимать участие в государственных совместных испытаниях. Кроме того, по словам Богинского, Минобороны получит еще шесть Ми-28НМ в 2020 году.

В мае президент Владимир Путин поручил модернизировать парк военных вертолетов, в котором к 2028 году должно быть не менее 100 Ми-28НМ. В середине июня источник «РИА Новости» в Минобороны сообщил, что российская армия планирует закупить 98 вертолетов Ми-28НМ до 2027 года.