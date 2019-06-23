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Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28HM

Телеканал «Звезда» показал кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты для вертолета Ми-28НМ (модернизированная версия Ми-28H, «Ночной охотник»).

В сюжете канала видно, как ракету устанавливают на вертолет, после чего он поднимается в воздух. После склейки показан мощный взрыв условной цели — макета танка.

Генконструктор Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля Виталий Щербина уточнил «Звезде», что это первая в России многофункциональная вертолетная ракета с самонаведением. Ее погрешность составляет несколько десятков сантиметров. По словам Щербины, вертолет может поражать все виды целей вне зоны поражения любого вражеского ПВО. «В опасную зону экипаж больше не входит. К этому долго шли, это прорыв, действительно», — заявил генконструктор.

Теги: Ми-28Н, Вертолет, новая ракета
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