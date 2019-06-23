FedEx извинилась за отказ доставить посылку со смартфоном Huawei в США

Американская почтовая компания FedEx извинилась за отказ доставить в США посылку с китайским смартфоном Huawei. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Об инциденте 21 июня на своей странице в Twitter сообщил журналист американского издания PCMag.com. Британский автор издания хотел отправить редакции в США уже использующийся смартфон Huawei P30, однако FedEx вернула его отправителю. На упаковке было пояснение: «Посылка возвращена из-за сложностей американских властей с Huawei и китайскими властями».

FedEx назвала произошедшее «операционной ошибкой» и заявила, что не оставляла лист с пояснением на упаковке и что он, вероятно, принадлежит грузчикам. «Как международная компания, которая перевозит 15 млн посылок ежедневно, мы стремимся соблюдать все правила <...> и адаптировать свои операции в соответствии с меняющейся правовой системой США», — указано при этом в сообщении.