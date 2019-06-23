В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в районе побережья американского штата Калифорния. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Очаг землетрясения находился на глубине 9,5 км, магнитуда составила 5,6. Эпицентр зафиксирован в 5 км от коммуны Петролиа и в 29 км от города Рио Делл. Жители побережья рассказали, что чувствовали средние и сильные подземные толчки, о пострадавших не сообщается.

18 июня у японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,8, после чего была объявлена угроза цунами. От последствий толчков пострадали 26 человек.