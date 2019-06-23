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Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Общество ,  
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В результате ДТП в Забайкалье погибли пять человек

На федеральной трассе в Забайкалье столкнулись два легковых автомобиля, в результате пять человек погибли и четверо пострадали. Об этом сообщает управление МВД по региону, передает «РИА Новости».

Авария произошла вечером 22 июня в Читинском районе. По предварительным данным, водитель Toyota Celsior выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry.

Как сообщает ведомство, среди пострадавших — двое детей шести и десяти лет. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани пострадали 17 человек

19 июня в Челябинской области автобус столкнулся с грузовиком, в результате аварии два человека погибли. Еще пятеро, в том числе водитель автобуса и ребенок, получили ранения.

Теги: Забайкалье, ДТП, погибшие
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