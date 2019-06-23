В результате ДТП в Забайкалье погибли пять человек

В результате ДТП в Забайкалье погибли пять человек

На федеральной трассе в Забайкалье столкнулись два легковых автомобиля, в результате пять человек погибли и четверо пострадали. Об этом сообщает управление МВД по региону, передает «РИА Новости».

Авария произошла вечером 22 июня в Читинском районе. По предварительным данным, водитель Toyota Celsior выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry.

Как сообщает ведомство, среди пострадавших — двое детей шести и десяти лет. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

19 июня в Челябинской области автобус столкнулся с грузовиком, в результате аварии два человека погибли. Еще пятеро, в том числе водитель автобуса и ребенок, получили ранения.