Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Челябинской области

Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Челябинской области

В Челябинской области два пассажира автобуса погибли при столкновении транспортного средства с грузовиком. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла в 17:45 по местному времени (15:45 мск) на 1751-м км автодороги М-5 «Урал» на выезде из города Златоуст. Рейсовый автобус выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с грузовым автомобилем Scania

«В результате ДТП два человека погибли, еще пятеро пострадали, среди них один ребенок и сам водитель автобуса», — рассказал представитель управления.

По факту происшествия проводится проверка, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

На кадрах, опубликованных челябинской «Комсомольской правдой» видно, что часть трассы огорожена. У попавшего в аварию автобуса выбито лобовое стекло, его передняя часть немного смята. Чуть дальше, в кювете, стоит бензовоз. На месте работают сотрудники МЧС.

" data-type="click" data-counter-rbctv="//www.tns-counter.ru/V13a****rbc_ru/ru/CP1251/tmsec=rbctv_archive-articles/"> Видео: Комсомольская правда - Челябинск

Издание указывает, что в момент аварии в автобусе находились 12 человек.