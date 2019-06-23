Во Владивостоке из-за пожара в медцентре эвакуировали почти 100 человек

Во Владивостоке из-за пожара в медцентре эвакуировали почти 100 человек

В подвале лечебного учреждения во Владивостоке произошел пожар, сообщает управление МЧС по Приморскому краю. Горело хозяйственное помещение общей площадью 20 кв. м.

Информация о возгорании в доме 161 на проспекте 100-летия Владивостока поступила утром 23 июня (по данным картографического онлайн-сервиса 2GIS, там расположен Дальневосточный окружной медицинский центр).

Из здания вывели 93 человека, о пострадавших не сообщается. Пожар удалось потушить, причины возгорания ведомство не уточняет.

12 июня в городе Кстово в Нижегородской области загорелась кровля здания академии самбо. Из здания эвакуировали 427 человек, в том числе 230 детей.

