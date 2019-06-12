Более 400 человек эвакуировали из-за пожара в академии самбо в Кстово

Более 400 человек эвакуировали из-за пожара в академии самбо в Кстово

В городе Кстово Нижегородской области эвакуировали более 400 человек из-за возгорания кровли музея спортивной школы олимпийского резерва «Самбо». Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным спасателей, погибших и пострадавших при возгорании нет. Всего было эвакуировано 427 человек, включая 230 детей.

Площадь пожара составила 100 кв. м. Для ликвидации возгорания кровли были привлечены 40 человек и 14 единиц техники.

В МЧС уточнили «РИА Новости», что сообщение о возгорании поступило в 10:30, а ликвидировать горение удалось в 11:24. Представитель ведомства сообщил об эвакуации порядка 500 человек.