Из бизнес-центра в Москве эвакуировали более 150 человек из-за пожара

Из бизнес-центра в Москве эвакуировали более 150 человек из-за пожара

В Москве около 150 человек эвакуировали из дома №13 по улице Русаковской после сообщения о пожаре. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС. По данному адресу расположен бизнес-центр «Бородино-плаза».

Информация о ЧП поступила спасателям в 12:14 мск. По данным спасателей, в вентиляционном коробе на первом этаже здания произошла вспышка жировых отложений, после чего загорелась электропроводка на площади 1 кв м.

В 12:44 мск возгорание ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.

В конце мая из московского бизнес-центра «Кутузов Тауэр» эвакуировали 700 человек из-за возгорания кондиционера на 19-м этаже. Площадь пожара составила 2 кв. м. Его потушили до прибытия специалистов. При пожаре никто не пострадал.

