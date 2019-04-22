Общество , 09:09
0
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Новое обвинение связано с присвоением средств концерна Nissan. По данным прокуратуры, Гон благодаря мошеннической схеме перевода денег дилерской компании в Омане похитил почти $5 млн.
В начале апреля Гона, отпущенного в марте под залог почти в $9 млн, вновь арестовали по подозрению в нецелевом использовании средств Nissan для своих нужд. Этот ордер на арест стал четвертым выданным в отношении экс-главы альянса.Гона обвиняют в сокрытии в общей сложности $80 млн доходов, а также списании на Nissan личных убытков