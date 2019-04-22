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Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.

Новое обвинение связано с присвоением средств концерна Nissan. По данным прокуратуры, Гон благодаря мошеннической схеме перевода денег дилерской компании в Омане похитил почти $5 млн.

Общество
Карлоса Гона выпустили под залог в $9 млн

В начале апреля Гона, отпущенного в марте под залог почти в $9 млн, вновь арестовали по подозрению в нецелевом использовании средств Nissan для своих нужд. Этот ордер на арест стал четвертым выданным в отношении экс-главы альянса.

Гона обвиняют в сокрытии в общей сложности $80 млн доходов, а также списании на Nissan личных убытков
на $17 млн. В концерне считают, что он незаконным путем получил $7,8 млн от совместного предприятия Nissan-Mitsubishi BV. Гон все обвинения отрицает.
 
Теги: Карлос Гон, Nissan, обвинение, присвоение
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