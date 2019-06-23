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Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Протесты в Грузии ,   Сделано для агрегаторов 
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Соловьев отреагировал на повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев назвал «ярким примером смеси идиотизма и дискриминации» решение ряда кафе в Грузии повысить цены для россиян. Об этом он написал в своем Twitter.

Как сообщает «Грузия Online», повысить стоимость услуг для россиян на 20% решило кафе «Эзо» («Двор») в центре Тбилиси. На странице заведения в Facebook также опубликован баннер с вопросом «Оккупант ли Россия?» Отмечается, что посетителя пропустят в кафе, если он ответит положительно.

Вслед за столичным кафе цены для российских туристов повысил батумский «Гарденс». Помимо этого, заведение отказалось от меню на русском языке. Отмечается, что это решение стало ответом на «оккупацию 20% грузинских территорий».

Общество
Рестораторы в Тбилиси отреагировали на запрет полетов из России в Грузию

В Тбилиси на фоне антироссийских настроений продолжаются протестные акции, поводом для них стал инцидент с участием депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергея Гаврилова. Во время заседания ассамблеи в парламенте страны 20 июня депутат сел в кресло спикера. Оппозиционные партии Грузии выразили протест и потребовали от российской делегации немедленно покинула зал заседания. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом».

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После этого президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию. Мера вступит в силу с 8 июля. Помимо этого, правительству поручено вывезти из Грузии российских туристов.

Теги: Владимир Соловьев, кафе, повышение цен
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