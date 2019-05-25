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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с общественниками заявил о согласии участвовать в выборах
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

О своих ближайших планах Беглов рассказал, когда общался с представителем организации ветеранов во время встречи с общественностью в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает агентство ТАСС. На вопрос, будет ли он участвовать в выборах, Беглов ответил утвердительно.

Позже он заявил журналистам, что располагает стратегией по улучшению жизни горожан и экономики Петербурга. По словам Беглова, ему известны болевые точки города, а также пути, которые позволят стать Санкт-Петербургу «мотором российской экономики».

Александр Беглов был назначен исполняющим обязанности главы Петербурга в октябре 2018 года, сменив Георгия Полтавченко, который занимал эту должность с 2011 года. До этого Беглов был полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Александр Беглов, Санкт-Петербург
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