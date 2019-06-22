Зеленский потребовал не допустить войны на Украине

Украинцам необходимо помнить подвиг своих предков, защитивших страну, а также приложить все усилия, чтобы война не стала привычной для последующих поколений. Соответствующее послание опубликовано на сайте президента Владимира Зеленского по случаю Дня скорби и памяти.

Глава государства напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года Киев подвергся бомбардировке. «Вторая мировая ворвалась в наш дом и с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни», — отметил президент Украины.

В ходе предвыборной гонки на Украине Зеленский рассказал о плане прекращения войны в Донбассе, который состоит из нескольких этапов. Тогда он заявлял, что первым должно стать прекращение огня. На встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном украинский президент заявил, что готов обсуждать прекращение огня в Донбассе в рамках минских договоренностей. Он также сообщил о готовности добиваться освобождения пленных и находящихся в России граждан Украины, включая задержанных моряков.