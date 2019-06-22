Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в московском регионе вечером 22 июня. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столичном регионе будет определять теплый центр далекого циклона, который находится в Архангельской области», — рассказал метеоролог.

Он отметил, что в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, а во второй половине дня — кратковременные дожди и грозы. «Наиболее интенсивными эти явления ожидаются в северных и западных районах региона», — уточнил Леус.

Он отметил, что в субботу в столице воздух прогреется до 30–32 градусов тепла, а в области — до 28–33 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/c, при грозах ветер порывистый. Атмосферное давление в течение дня составит 748 мм ртутного столба.