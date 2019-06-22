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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в московском регионе вечером 22 июня. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столичном регионе будет определять теплый центр далекого циклона, который находится в Архангельской области», — рассказал метеоролог.

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Он отметил, что в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, а во второй половине дня — кратковременные дожди и грозы. «Наиболее интенсивными эти явления ожидаются в северных и западных районах региона», — уточнил Леус.

Он отметил, что в субботу в столице воздух прогреется до 30–32 градусов тепла, а в области — до 28–33 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/c, при грозах ветер порывистый. Атмосферное давление в течение дня составит 748 мм ртутного столба.

20 июня температура воздуха в Москве достигла 31,1 градуса тепла и приблизилась к показателям 1956 года.

Теги: погода, дожди, грозы, «Фобос», новости РБК
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