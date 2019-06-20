Синоптики предупредили о приближении жары в Москве к рекордным значениям

Синоптики предупредили о приближении жары в Москве к рекордным значениям

Жара в Москве вплотную приблизилась к рекорду полувековой давности, в четверг, 20 июня, он может быть побит. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура в Москве приблизится к рекорду 1956 года. «Будет малооблачно, никаких осадков. В столице воздух прогреется до плюс 29–31 градуса, а по области — плюс 27–32 градусов», — отметил он.

В 1956 году рекордный показатель жары для этого дня в Москве составил 31,1 градуса тепла.

Гидрометцентр спрогнозировал установление жары, близкой к 30 градусам, в столице до конца недели. В Московской области до 21 июня установлено предупреждение о высокой пожароопасности. Аналогичные предупреждения синоптики выпустили для Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Тульской областей и ряда прочих регионов центра России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне говорил, что что жара влияет на динамику поступления вопросов к программе «Прямая линия с Владимиром Путиным». «Просто когда стоит жара, люди, естественно, смотрят телевизор меньше, хотят проводить меньше времени, сидя в компьютере», — объяснил представитель Кремля.