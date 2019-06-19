Синоптики предупредили москвичей о жаре до конца недели

Синоптики предупредили москвичей о жаре до конца недели

В Москве в среду, 19 июня, и вплоть до конца недели будет наблюдаться жаркая погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Плюс 28 — плюс 30 градусов. Переменная облачность. Без осадков», — говорится в прогнозе на среду.

При этом синоптики сообщают, что в столичном регионе в ближайшие сутки объявлен оранжевый уровень погодной опасности. «Высокая пожароопасность. Период предупреждения — в течение 14 часов», — отмечается в инфографике.

Согласно прогнозу, с четверга по воскресенье в столице сохранится жаркая погода. В частности, в субботу днем воздух прогреется до плюс 31 градуса. При этом в пятницу и выходные местами могут быть кратковременные дожди.