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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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В Нижегородской области задержали подозреваемого в тройном убийстве

Полиция Нижегородской области задержала жителя Выксы, подозреваемого в убийстве троих человек. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

По данным следствия, в ночь на 21 июня 38-летний мужчина ранил топором бывшую 41-летнюю жену, 70-летнюю тещу и 68-летнего тестя. От полученных ранений они скончались. Сам мужчина скрылся с места преступления.

По факту насильственной смерти трех человек было возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

В ходе расследования следователи направят в суд ходатайство об аресте мужчины. С подозреваемым работают следователи СК.

Ранее в июне в Якутии 61-летний пенсионер застрелил троих родственников, проживающих на соседнем дачном участке, а после совершил самоубийство.

Теги: Нижегородская область, тройное убийство
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