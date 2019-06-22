В Нижегородской области задержали подозреваемого в тройном убийстве

В Нижегородской области задержали подозреваемого в тройном убийстве

Полиция Нижегородской области задержала жителя Выксы, подозреваемого в убийстве троих человек. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

По данным следствия, в ночь на 21 июня 38-летний мужчина ранил топором бывшую 41-летнюю жену, 70-летнюю тещу и 68-летнего тестя. От полученных ранений они скончались. Сам мужчина скрылся с места преступления.

По факту насильственной смерти трех человек было возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

В ходе расследования следователи направят в суд ходатайство об аресте мужчины. С подозреваемым работают следователи СК.

Ранее в июне в Якутии 61-летний пенсионер застрелил троих родственников, проживающих на соседнем дачном участке, а после совершил самоубийство.