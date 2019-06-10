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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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В Якутии пенсионер застрелил трех человек и покончил с собой

В Нерюнгринском районе Якутии 61-летний пенсионер застрелил троих членов семьи, которые проживали на соседнем дачном участке, а позднее совершил самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии СК, инцидент произошел после конфликта между соседями на территории садово-огороднического товарищества «Угольщик», который расположен за поселком Чульман.

Пожилой мужчина застрелил 38-летнего соседа, его 39-летнюю супругу, которая находилась на большом сроке беременности, а также их 14-летнюю дочь. Кроме того, в больницу с огнестрельным ранением была доставлена 64-летняя родственница погибших.

Сразу после совершения преступления пенсионер скрылся. На следующий день сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину, он был блокирован в одном из домов в районе дач поселка Угольный. «Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, после чего покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц).

Теги: Якутия, пенсионер, самоубийство
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