Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Миниобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Бресткой крепости.

«В ходе обороны Брестской крепости бойцы Красной Армии проявили беспримерное мужество, потрясение от которого не скрывал даже враг, именно здесь, у твердыни над Бугом он осознал, что «поход на Восток» не будет для него легкой прогулкой», — говорится в разделе.

Публикация материалов приурочена к дате 22 июня 1941 года — дню нападения немецких войск на крепость и началу Великой Отечественной войны в целом. Среди представленных документов «историко-познавательного» раздела — сканы газет с первыми упоминаниями защитников Бреста, полидонесения об артобстреле крепости, указ Президиума Верховного совета СССР от 1957 года о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости. Кроме того, Минобороны представило воспоминания самих защитников крепости.

В преддверии Дня Победы в 2019 году Минобороны также рассекретило документы об освобождении Севастополя от вооруженных сил Германии в 1944 году. В начале декабря 2018 года, ко Дню неизвестного солдата, ведомство опубликовало материалы о битве под Москвой.