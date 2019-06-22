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Union Pacific $200 (+17,94%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Миниобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Бресткой крепости.

«В ходе обороны Брестской крепости бойцы Красной Армии проявили беспримерное мужество, потрясение от которого не скрывал даже враг, именно здесь, у твердыни над Бугом он осознал, что «поход на Восток» не будет для него легкой прогулкой», — говорится в разделе.

Публикация материалов приурочена к дате 22 июня 1941 года — дню нападения немецких войск на крепость и началу Великой Отечественной войны в целом. Среди представленных документов «историко-познавательного» раздела — сканы газет с первыми упоминаниями защитников Бреста, полидонесения об артобстреле крепости, указ Президиума Верховного совета СССР от 1957 года о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости. Кроме того, Минобороны представило воспоминания самих защитников крепости.

Общество
Минобороны опубликовало секретные документы о битве под Москвой

В преддверии Дня Победы в 2019 году Минобороны также рассекретило документы об освобождении Севастополя от вооруженных сил Германии в 1944 году. В начале декабря 2018 года, ко Дню неизвестного солдата, ведомство опубликовало материалы о битве под Москвой.

Теги: Минобороны, Брест, документы
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