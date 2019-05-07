Минобороны рассекретило документы об освобождении Севастополя в 1944 году

Минобороны рассекретило документы об освобождении Севастополя в 1944 году

Министерство обороны России опубликовало на своем сайте рассекреченные документы об освобождении Севастополя от вооруженных сил национал-социалистической Германии в 1944 году.

В ведомстве отметили, что рассекречивание документов приурочено к 75-й годовщине освобождения Севастополя. «Посетители раздела смогут узнать, как 9 мая бойцы 32-й гвардейской стрелковой дивизии в уличных боях изгнали фашистов из города», — говорится в сообщении.

Посетители сайта могут ознакомиться с рядом документов, в частности, с итоговой оперативной сводкой и журналом боевых действий войск Приморской армии. Кроме того, в разделе опубликована схема оборонительных сооружений наземной группировки противника и базирования авиации в районе Севастополя. Также можно будет изучить редкие фотографии, протоколы акты и справки.

В Минобороны отметили, что публикация этих документов является продолжением деятельности, которая направлена на охрану и защиту исторической правды, а также противодействие фальсификациям истории.