Минобороны опубликовало секретные документы о событиях битвы под Москвой

На официальном сайте Министерства обороны России появились секретные документы, связанные с битвой под Москвой в декабре 1941 года. Военное ведомство опубликовало их ко Дню неизвестного солдата, который ежегодно отмечается 3 декабря.

«Сегодня впервые представлен рассекреченный специально к Дню неизвестного солдата журнал боевых действий 354 стрелковой дивизии из состава 16-ой армии, где отражены события тех дней», — говорится в сообщении.

Также министерство представило общественности учетную карту воинского захоронения, откуда в 1966 году был взят прах неизвестного война, преданный земле у стен столичного Кремля, где на следующий год появился мемориальный комплекс и Вечный огонь. В ведомстве отметили, что установить имя солдата, чей прах был торжественно захоронен у древних стен Кремля, не удалось и по сей день.

«Но по архивным документам Центрального архива Минобороны России можно определить, какие воинские части вели бои в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки, где позже в 1974 году был возведен обелиск на кургане Славы», — заявили в Минобороны.

Также на сайте был обнародован рукописный приказ о переходе в наступление из 1199-го стрелкового полка и схема его расположения во время боевых действий.

День неизвестного солдата — памятная дата, которая с 2014 года отмечается ежегодно 3 декабря. В этот день отдается дань памяти российским и советским воинам, погибшим в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.