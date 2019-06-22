Оператор Tez Tour сообщил об отмене около 3 тыс. туров в Грузию

Туроператор Tez Tour приостановил продажи туров в Грузию, сообщил РБК коммерческий директор компании Александр Буртин.

Он уточнил, что у компании забронировано около 3 тыс. туров в страну — туристам будут предложены компенсация или альтернативные направления. По словам Буртина, сейчас в Грузии находятся около 300 клиентов Tez Tour. «Учитывая, что полеты запрещаются с 8 июля, они успеют вернуться», — заключил он.

Вечером 21 июня президент Владимир Путин на фоне протестов в Грузии запретил авиаперелеты в страну после 8 июля, а также потребовал от правительства вернуть находящихся в Грузии российских туристов. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, запрет может быть снят после нормализации ситуации в стране.

Как рассказала РБК директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, в Грузии сейчас находятся несколько тысяч российских туристов, основная их часть — самостоятельные туристы. Их «раза в 2-2,5 больше, чем клиентов туроператоров», — заявила она. АТОР также разъяснила порядок возврата денег за туры в Грузию.