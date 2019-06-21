На МКАД столкнулись четыре автомобиля

На МКАД столкнулись четыре автомобиля

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) столкнулись четыре автомобиля, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГИБДД.

«Четвертый километр, внутренняя сторона МКАД: столкновение четырех транспортных средств. В результате ДТП два человека пострадали, травмы незначительные», — сказали в ГИБДД.

Отмечается, что последствия ДТП ликвидированы, полосы автодороги из-за аварии не перекрывали. «На месте ничего нет, но возможны стандартные вечерние затруднения движения», — уточнил собеседник в ГИБДД.

20 июня на 12-м км МКАД произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека, в том числе дети. Столкнулись четыре автомобиля. ДТП произошло между московским районом Выхино-Жулебино и подмосковным городским округом Котельники.

