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Comcast $50 (+15,71%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+34,07%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Четыре человека пострадали в аварии на МКАД

В Москве на 12-м км МКАД произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По его данным, столкнулись четыре автомобиля. Он отметил, что среди пострадавших трое детей. Представитель экстренных служб также сообщил, что в результате было перекрыто движение по трем полосам из пяти.

Источник портала News.ru подтвердил эту информацию. По его словам, авария произошла между московским районом Выхино-Жулебино и подмосковным городским округом Котельники.

Общество
Движение на МКАД затруднено из-за ДТП с пятью автомобилями

При этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе московского главка МВД, что на 11-м км МКАД столкнулись две машины Daewoo Matiz и Ford. В ведомстве отметили, что пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью». По данным регионального главка МЧС, авария произошла на 24-км трассы М-4 Дон.

Теги: Москва, МКАД, ДТП
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В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью»
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